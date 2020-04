DNB Markets: Aksjen kan stige 48 prosent

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets har sendt ut en ny kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor, men velger samtidig å kutte kursmålet fra 80 til 74 kroner.

Han senker estimatene for perioden 2020–2022 av frykt for hvordan Covid-19 vil påvirke etterspørselen. Samtidig minner analytikeren om at Nordic Semiconductor har en solid markedsandel, en rekordhøy ordrereserve og en solid balanse.

Godt posisjonert

«Alt peker på et selskap med solid underliggende momentum som er godt posisjonert for en eventuell rebound etter pandemien», skriver analytikeren.

Torsdag sluttet aksjen på 50 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 8,8 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 48 prosent fra dagens nivå.

I løpet av den siste måneden har aksjen gått opp 31 prosent mens den er ned 10,2 prosent hittil i år.