Meglerhus: Aksjen kan stige 58 prosent

DNB Markets tar i dag opp dekning på Quantafuel, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 206 kroner.

Fredag sluttet aksjekursen på 129,90 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 1,45 milliarder kroner. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 58 prosent fra dagens nivå.

Analytikerne mener Quantafuel er tidlig ute innenfor sitt segment, og med backing fra Vitol og BASF, mener tallknuserne at selskapet er godt posisjonert for å dra nytte av en økende etterspørsel etter resirkulering av plastavfall fremover.

«Videre venter vi at selskapet i Danmark vil starte opp et første kommersielt anlegg i løpet av de neste månedene, og at dette ved å ta noe risiko ut av teknologien vil kunne bidra positivt til verdsettelsen fremover», skriver DNB Markets.