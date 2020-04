– Vær klar for eventyrlige kupp

Legendeinvestor Mark Mobius har god tro på at markedet vil komme seg etter coronakrisen, men i motsetning til andre analytikere som spår en V-formet og rask vei tilbake til normalen, ser Mobius for seg at utviklingen i markedet vil være mer som en W.

Han tror med andre ord det kommer en ny bunn.

Snakkes om et år

Den erfarne investoren understreker at han er «veldig optimistisk» til markedet og at det mest sannsynlig vil komme «eventyrlige kupp» hvis man holder øynene åpne. Men han tror at mange investorer ser seg blinde på kortsiktige positive nyheter.

– Konsekvensene av coronakrisen vil ikke gå opp for mange av investorene før neste års regnskaper legges frem. Når de får se tallene coronakrisen fører med seg svart på hvitt, vil de nok få andre tanker enn de sitter med nå, sier Mobius til Marketwatch.

Mobius oppfordret i forrige uke alle investorer til å holde noe av kruttet tørt.

– Det vil komme en ny nedtur, mener han.

ESG-aksjer på retur

Investeringsfondet Mobius Capital Partners fokuserer på ESG-aksjer. Det kan se ut som verden har glemt miljøutfordringene nå som vi er midt oppe i en mye mer akutt krise, men Mobius er ikke nervøs.

– Når vi kommer tilbake til normalen vil miljøspørsmålene komme brølende tilbake.