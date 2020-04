Aksjetips fra 11 meglerhus

Gjensidige Forsikring ventes å legge frem et resultat før skatt på -638 millioner kroner for første kvartal 2020. Det viser gjennomsnittet av estimater fra 11 analytikere innhentet av Infront for TDN Direkt.

Ulike anbefalinger

Tre av analytikerne opererer med en kjøps- eller overvektanbefaling på aksjen, syv analytikere anbefaler hold mens sistemann har en undervekt/salgsanbefaling på Gjensidige Forsikring.

Ifølge TDN Direkt er gjennomsnittlig kursmål på 185 kroner. Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 177,90 kroner, ned 1,4 prosent.

Store sprik

Det er verdt å merke seg at det er store sprik i resultat før skatt-estimatene, der laveste estimat er på minus 2.752 millioner kroner, mens høyeste ligger på pluss 421 millioner kroner.

Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten ventes til 6.215 millioner kroner i første kvartal 2020, opp fra 5.937 millioner kroner i samme kvartal året før.