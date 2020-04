Analytiker: Dette er en opplagt oppkjøpskandidat

Tirsdag morgen presenterte Nordic Semiconductor nye tall. Selskapet løftet omsetningen i første kvartal 2020 til over 70 millioner dollar, opp 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA endte på 5,2 millioner dollar, opp fra et tap på 0,7 millioner dollar i første kvartal 2019.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 123 millioner dollar, noe som tilsvarer en økning på 39 prosent sammenlignet med tilsvarende tidspunkt året før.

Går motstrøms

Nyheten sender aksjen opp 3,3 prosent til 54,3 kroner på en dag hvor hovedindeksen på Oslo Børs faller 2,1 prosent.

«Ikke rart at Nordic Semiconductor svømmer motstrøms i dag, med en solid guiding, all-time-high backlog, og før første gang kommersielt volum på det nye forretningsområdet Cellular IoT», skriver analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets i en e-post til Finansavisen.

Oppkjøpskandidat

Når selskapet selger titusener av enheter, mener analytikeren at det ikke lenger er noen tvil om at det har utviklet et produkt som fungerer bra. Han beskriver Nordic Semiconductor som en opplagt oppkjøpskandidat.

«Vi snakker med flere av spillerne i dette markedet, og vår tolkning er at i hvert fall fire større konkurrenter av Nordic rent strategisk ikke har råd til å ikke eie den teknologien selskapet har utviklet over de siste årene og nå ruller ut innenfor Cellular IoT», skriver analytikeren.

Han mener flere konkurrenter kunne kjøpt Nordic Semiconductor for en betydelig premie til dagens aksjekurs, og fortsatt følt de fikk Cellular IoT-teknologien gratis. Alternativet deres er å bruke fire år på å utvikle en lignende teknologi selv, og dermed komme alt for sent til markedet.

Venter kursoppgang

– Vil du gjøre noen endringer i kursmålet etter disse tallene?

– Vi kan av compliance-hensyn ikke kommentere hva vi kommer til å gjøre med våre kursmål og estimater, men jeg skulle tro konsensus kommer til å øke estimater og kursmål for Nordic på denne rapporten, avslutter analytikeren.

Fredag i forrige uke kuttet Christoffer Wang Bjørnsen kursmålet på Nordic Semiconductor fra 80 til 74 kroner samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling.