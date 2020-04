Flere meglerhus jekker opp kursmålet etter onsdagens tall

Flere meglerhus oppgraderer Gjensidige-aksjen etter at selskapet presenterte sine kvartalstall onsdag.

Ifølge TDN Direkt går DNB Markets fra en hold- til en kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet heves fra 200 til 210 kroner. Analytikeren peker spesielt på at forsikringsresultatet for første kvartal 2020 var bedre enn ventet.

Tallknuserne i Carnegie jekker opp kursmålet fra 210 til 215 kroner og gjentar samtidig kjøpsanbefalingen.

Håper på utbytte

Begge meglerhusene tror ifølge TDN Direkt at utbytte for 2019 vil bli utbetalt når uroen i markedet reduseres.

DNB Markets er godt fornøyd med en utbytteavkastning på om lag fem prosent.

Pareto Securities gjentar både sin kjøpsanbefaling og sitt kursmål på 200 kroner.

Investeringsporteføljen trakk ned resultatet

Gjensidige fikk et resultat etter skatt på minus 497 millioner kroner i første kvartal 2020, mot et overskudd på 3,03 milliarder kroner i samme periode året før. Den milde vinteren ga forsikringsselskapet et heldig skaderesultat, men investeringsporteføljen trakk ned resultatet.

Onsdag klatret Gjensidige-aksjen 0,5 prosent til 179,50 kroner. Torsdag formiddag stiger aksjen 1,2 prosent til 180,10 kroner.