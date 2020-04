DNB Markets løfter kursmål og gjentar «kjøp»

Etter at gårsdagens førstekvartalsrapport fra Europris i første omgang ga en positiv reaksjon på nesten 5 prosent, endte kursen opp mer moderate 1,3 prosent til 37 kroner.

«Kombinasjonen av høyere omsetning enn ventet og en bedre margin, gjorde at EBITDA for kvartalet kom inn på 152 millioner kroner, mot vårt estimat og konsensus på 135-139 millioner kroner», går det frem i en oppdatering fra DNB Markets fredag.

Selv om selskapet ikke har vært notert like lenge, så analytikerne at salgsveksten gjennom de svakere økonomiske periodene i 2008-2009 og 2015-2015 lå over gjennomsnittet i markedet.

«I trange tider selger selskapet produkter som i mindre grad ser ut til å rammes av redusert etterspørsel», heter det i oppdateringen.

Analytikerne peker på at selskapet i dagens situasjon i tillegg får drahjelp av de begrensede reisemulighetene, både til Sverige og det øvrige utland.

DNB Markets løfter kursmålet fra 36 til 42 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.