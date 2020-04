Roper selg og kutter kursmålet etter ukens kvartalstall

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets har sendt ut en salgsanbefaling på Atea. Samtidig velger han å kutte kursmålet fra 99 til 83 kroner.

Torsdag sluttet aksjen på 91,40 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over ti milliarder kroner.

Frykter tøffere tider

«Resultatene i 1. kvartal var godt under forventningene, men vi er fremdeles bekymret for at vi ennå ikke har sett det verste», skriver Bjørnsen i en oppdatering.

Analytikeren minner om at vi er i en situasjon vi aldri har sett maken til, samtidig som Atea begynte å se noen utfordrende trender allerede før dette.

«Så langt i år virker det som pandemien faktisk her bidratt til å dempe de negative trendene, på grunn av økt etterspørsel etter hjemmekontor utstyr og software», skriver Bjørnsen i en e-post til Finansavisen.

Utbytte?

Han mener det er usikkerhet forbundet med selskapets utbyttebetalinger og etterlyser mer synlighet på kort sikt.

«For meg ser det ut som om markedet fortsatt forventer utbetaling av noe utbytte i 2020. Dette tror jeg fort blir vanskelig gitt at Atea allerede har permittert ansatte med hjelp fra staten», skriver Bjørnsen i en e-post til Finansavisen.

Torsdag ble det kjent at ABG Sundal Collier nedgraderte anbefalingen på Atea fra kjøp til hold. Kursmålet ble senket fra 105 til 98 kroner.

Resultatfall

Onsdag presenterte Atea sine kvartalstall. I første kvartal 2020 fikk selskapet et resultat før skatt på seks millioner kroner, sammenlignet med 99 millioner kroner i samme kvartal år før.

Driftsinntektene endte i perioden på 9.043 millioner, mot 9.138 millioner kroner i første kvartal 2019.

Atea har permittert flere hundre ansatte på grunn av coronaviruset. Selskapet opplyser at det har vært økt etterspørsel etter IT-produkter den siste tiden.

Atea (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 9.043 9.138 Driftsresultat 32 116 Resultat før skatt 6 99 Resultat etter skatt 6 79