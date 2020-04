Pareto Securities: Aksjen kan stige 60 prosent

Pareto Securities nedjusterer sitt kursmål på Norske Skog-aksjen fra 50 til 45 kroner. Ifølge TDN Direkt velger meglerhuset samtidig å gjenta sin kjøpsanbefaling.

Nedjusteringen av estimater skjer som følge av lavere forventede volumer og priser, noe som kun delvis blir motvirket av lavere kostnader.

Fredag morgen omsettes aksjen for 27,90 kroner, ned 4,6 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 2,3 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 60 prosent fra dagens nivå.

Svakere kvartalstall

Norske Skog presenterte sine kvartalstall torsdag. I første kvartal 2020 fikk selskapet et resultat etter skatt på minus 374 millioner kroner, mot et overskudd på 153 millioner i samme kvartal året før.

Norske Skog forklarer resultatet med svakere krone, urealiserte valutatap på gjeld og ikke-kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter.