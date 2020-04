Aksjestrateg advarer: Det er ikke rom for skuffelser

Fredag ettermiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 744,60 poeng, ned 0,7 prosent. I et intervju med TDN Direkt minner aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets om at børsen har falt 20 prosent hittil i år, mens konsensus for resultat pr. aksje er ned 45 prosent.

– Markedet fokuserer mest på 2021-inntjeningen, men når børsen har falt mindre enn 2021-estimatene også, så er det ikke priset inn noe rom for skuffelser, sier Harper.

Pris/bok på 1,43

Strategen forteller at pris/bok på Oslo Børs nå ligger på 1,43, og Harper mener det er en viss risiko for nedskrivninger i tiden fremover.

Han tror mange selskaper venter en stund før de gjør noe, ettersom det er vanskelig å vite hvor langvarig effekt covid-19 får.

– Lave renter kan gi støtte til prisingen av de selskapene med mer stabil inntjening, mens de mer sykliske selskapene som har volatil inntjening gir mindre mening å sammenligne med alternativ avkastning i renter og obligasjoner, sier Harper til TDN Direkt.