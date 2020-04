Meglerhus halverer kursmålet – spår kursdobling

ABG Sundal Collier kutter kursmålet på B2Holding fra 17 til 9 kroner på grunn av betydelig reduserte estimater. Ifølge TDN Direkt velger meglerhuset å gjenta kjøpsanbefalingen.

Fredag ettermiddag omsettes aksjen for 4,10 kroner, ned 2,4 prosent. Det verdsetter selskapet til nesten 1,7 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen mer enn doble seg.

Dårligere markedsutsikter

ABG Sundal Collier frykter dårlige markedsutsikter de neste 2-3 år på grunn av Covid-19, og peker på at B2Holding sannsynlig vil holde capex på et minimum i 2020 for å bevare likviditeten.

Ifølge TDN Direkt venter meglerhuset nedskrivninger på 53 millioner kroner i første kvartal, mens de ventes å øke til 452 millioner kroner i andre kvartal.

Hittil i år har aksjen falt over 57 prosent, noe tallknuserne mener er mer enn berettiget.