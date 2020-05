DNB Markets: Kan bli oppfattet positivt

Telenor stiger 0,4 prosent til 153,15 kroner på Oslo Børs mandag, i forkant av tirsdagens rapport for første kvartal.

«Etter at selskapets virksomheter i Asia allerede har rapportert, kan vi fastslå at omsetning og EBITDA for disse var på nivå med våre estimater, mens samlet EBIT var henholdsvis fem prosent under konsensus og én prosent lavere enn vårt estimat», heter det i en oppdatering fra DNB Markets mandag.

DTAC og Digi valgte å avstå fra å guide utviklingen fremover, mens Grameenphone avsto fra å åpne for spørsmål.

«Vi ser ikke bort i fra at Telenor i morgen velger å droppe videre guiding, hvilket i lys av begrenset visibilitet når det gjelder utsiktene kan bli oppfattet positivt», skriver analytikerne.

Konsensusestimatene vil imidlertid likevel kunne komme under noe press, ifølge analytikerne, og meglerhuset har en hold-anbefaling på aksjen.

Kursmålet DNB Markets opererer med er 162 kroner.