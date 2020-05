DNB Markets: Dagens differanse er for høy

Norsk Hydro er blant selskapene som legger frem tall for første kvartal onsdag.

Med en estimert omsetning på 37 milliarder kroner, forventninger om en EBIT på 1,1 milliarder kroner og et resultat pr. aksje på 0,37 kroner, ligger DNB Markets under konsensusforventningene i forkant av rapporten.

Kursen steg med markedet mandag og endte på 22,80 kroner.

«På våre tall innebærer dette at selskapet nå er verdsatt med en rabatt på over 65 prosent i forhold til estimert netto underliggende verdi. Selv om verdsettelsen etter vårt syn bør inkludere en rabatt, mener vi dagens differanse er for høy« og », heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 32 kroner pr. aksje.