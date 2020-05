Carnegie: Kan stå imot tøffe tider

Carnegie nedjusterer kursmålet på Norsk Hydro til 30 fra tidligere 38 kroner i forkant av selskapets førstekvartalsrapport onsdag, skriver TDN Direkt.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Meglerhuset mener første kvartal vil karakteriseres av lave enhetskostnader for oppstrømdivisjonene, samt lavere volumer på årsbasis for nedstrømdivisjonene og positive valutaeffekter ettersom både brasilianske realer og norske kroner har svekket seg.

For andre kvartal 2020 ser Carnegie ifølge nyhetsbyrået en justert ebitda rett under null, og analytikerne har nedjustert ebitda-estimater for 2020 og 2021.

Knyttet til aluminiumsmarkedet påpeker Carnegie nylige produksjonskutt fra blant annet Aluar og Alcoa som vil økes dersom aluminiumsprisen fortsetter å være på nåværende nivåer.

Med en kontantbeholdning på 12,3 milliarder kroner, netto rentebærende gjeld på 11,8 milliarder kroner, en ikke trukket kredittfasilitet på 1,65 milliarder dollar, investeringskutt frem til slutten av 2021, kontantkostnader i første og andre kvartal og rundt 75 prosent variable kostnader i nedstrømsegmentet, argumenterer Carnegie for at Norsk Hydro kan stå imot tøffe tider, skriver TDN Direkt.