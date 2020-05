DNB Markets om Norwegian Finans Holding

Norwegian Finans Holdings resultat før skatt endte i første kvartal på 503 millioner kroner, mot DNB Markets' estimat på 372 millioner kroner.

Netto renteinntekter på 1,4 milliarder kroner lå imidlertid kun tre prosent over meglerhusets estimat og resultatet ser i hovedsak ut til å være drevet av høyere øvrige inntekter og lavere avsetninger for utlånstap enn ventet, ifølge analytikerne.

«Av presentasjonsmaterialet lagt frem i dag fremgår det også at planene for en geografisk utvidelse av markedsaktiviteten fortsatt pågår, men at mulige lanseringer er satt på hold som følge av virussituasjonen», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

Norwegian Finans Holding stengte onsdag på 51,05 kroner og DNB Markets har før eventuelle justeringer på grunnlag av dagens rapport en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 80 kroner.

Aksjen løftes 5,3 prosent på Oslo Børs torsdag formiddag, til 53,75 kroner.