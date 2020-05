Investtech skifter ut halve porteføljen - anbefaler ti aksjer

Dette er endringene:

Aksjer ut: Paradox, SoftOX Solutions, Ambu, Sedana Medical og Frontline.

Aksjer inn: Avanza Bank Holding, Clemondo Group, Huhtamäki, NCC B og Sinch.

Aksjer som beholder plassen: Oasmia Pharmaceutical, Orkla, ChemoMetec, Coloplast B og Stillfront Group.

Aksjene er rangert ut fra tekniske analyser på mellomlang sikt, og gjøres av Investtechs matematiske algoritmer.

Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.

Slik ser den siste porteføljen ut, med Investtechs analyser beskrevet under:

1. Sinch (SINCH.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 509 (56)



Sinch viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 475 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Oasmia Pharmaceutical (OASM.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 7.61 (0.15)



Oasmia Pharmaceutical ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.98 kroner. Videre oppgang til 9.60 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 6.30 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. ChemoMetec (CHEMM.CO) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 314.5 (7)

ChemoMetec ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 256 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. NCC B (NCCB.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 152 (-1.6)



NCC B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 147 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Coloplast B (COLOB.CO) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 1074.5 (-8)



Coloplast B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 830 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Orkla (ORK.OL) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 94.3 (-1.34)

Orkla ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 89.00 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Stillfront Group (SF.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 591 (7)



Stillfront Group har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 490 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Stillfront Group. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Huhtamäki (HUH1V.HEX) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 35.22 (2.54)



Huhtamäki har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 33.80 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Clemondo Group (CLEM.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 2.14 (0.1)

Clemondo Group har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 0.72 kroner. Volumet har økt vesentlig i det siste. Det kortsiktige momentumet i aksjen er positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Clemondo Group. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Avanza Bank Holding (AZA.ST) - 29. april 2020. Siste sluttkurs: 118.8 (3.2)



Avanza Bank Holding har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 106 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Avanza Bank Holding. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.