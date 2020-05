Selv om Oslo Børs holdt stengt fredag i forrige uke, ble det en knallrød dag på flere av verdens børser.

Dow Jones falt 2,55 prosent til 23.728.63, S&P 500 stengte ned 2,81 prosent til 2.830.70, mens teknologitunge Nasdaq falt 3,20 prosent til 8.604.95 poeng. På den andre siden av verden falt den japanske Topix-indeksen 2,2 prosent, mens Australias S&P/ASX 200 var ned så mye som fem prosent.

Forholdet mellom USA og Kina

I mandagens rapport fra DNB Markets skriver Ingvild Borgen Gjerde at de store børsfallene i Australia, hvis økonomi er nært knyttet til Kinas via eksport av råvarer, kan tyde på at noe av børsfallene også var relatert til frykt for nye handelsgnisninger mellom USA og Kina.

Torsdag i forrige uke kom USAs president Donald Trump med uttalelser om at han har sett sterke bevis på at covid-19 stammer fra virus som er menneskeskapt og fremstilt på laboratorium i Wuhan i Kina.

Hun mener det kan være et taktisk valg fra Trumps side ettersom hans harde linje mot Kina de seneste årene har falt i god jord hos mange amerikanske velgere. DNB Markets utelukker ikke at uttalelsen på torsdag er starten på en mer aggressiv retorikk overfor Kina igjen i opptakten til presidentvalget i USA i høst.

Skvetne investorer

«Når det er sagt kom ikke Trump med noen direkte trusler om tariffer eller sanksjoner, og det kan tenkes at markedsreaksjonene også skyldes at investorene er litt mer enn gjennomsnittlig skvetne om dagen, noe de jo for så vidt har all grunn til», skriver Borgen Gjerde.

Når det gjelder den svake utviklingen blant teknologiaksjene, mener hun det må sees i sammenheng med resultatfremleggelser for første kvartal, der både Apple og Amazon la frem tall på fredag.