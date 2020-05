Sjeføkonom rykker ut med fire advarsler

Aksjemarkedet steg kraftig i april etter den dramatiske nedturen i mars. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Gruppen minner om at amerikanske aksjer faktisk hadde sin beste måned i april siden 1987.

Samtidig er det verdt å merke seg at aksjeoppturen i USA er svært smal, med sterk oppgang i de største teknologiaksjene som Facebook, Netflix, Amazon, og en del medisinske selskap som Gilead, mens særlig små og mellomstore selskaper har hatt en svak utvikling.

Drivere i aksjemarkedet

Holvik skriver i en rapport at oppturen har vært drevet av følgende faktorer:

Ekstremt kraftig stimulering fra sentralbanker

Realrenten etter skatt er kraftig negativ, noe som presser kapital inn i aksjemarkedet

Flukt til sikre havner, som har ført kapitalen tilbake til særlig USA

Nå åpnes gradvis stadig flere økonomier, men utfordringen er at aktiviteten trolig vil være sterkt begrenset i lang tid. Det store spørsmålet da er om det blir en bølge av konkurser og arbeidsledighet når bedrifter må åpne med betydelig lavere aktivitet enn tidligere.

Fire advarsler

Elisabeth Holvik mener det er særlig uro rundt følgende faktorer:

Second wave – altså en ny oppblomstring av smitte slik som har skjedd i Singapore, og som vil medføre nye restriksjoner på aktivitet.

Svak inntjening i bedrifter, noe som vil gi resultatfall og fare for konkurs og økende arbeidsledighet.

Eskalerende konflikt mellom USA og Kina

Gjeldssituasjonen i land med svak økonomi, hvor mange har tatt opp store lån i USD de siste årene

Søndag holdt Warren Buffett et foredrag for andelseiere i sitt fond der han uttrykte usikkerhet om fremtiden for aksjemarkedet. Ifølge Holvik presiserte han at han tror det gir bedre avkastning å være i aksjemarkedet enn i obligasjonsmarkedet over tid og ba investorer om å ikke «bet against America».