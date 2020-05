DNB Markets: Her kan du mangedoble pengene dine

DNB Markets har gått gjennom en rekke nordiske TMT-selskaper (teknologi, media og telekom) og konkluderer med at majoriteten av selskapene i sektoren som er notert på Oslo Børs er verdt en kjøpsanbefaling.

Ice Group, TietoEvry, Nordic Semiconductor, Crayon og Otello får alle en kjøpsanbefaling. Otello beskrives som aksjen med det største potensialet, hvor kursmålet settes til 28 kroner, nesten 200 prosent over mandagens kurs på 9,40 kroner.

Telenor får en hold-anbefaling og et kursmål på 164 kroner mens Atea må ta til takke med en salgsanbefaling og et kursmål på 83 kroner. Mandag ved lunsjtider omsettes aksjene for henholdsvis 153,40 kroner og 86,90 kroner.

Gode investeringsmuligheter

– Selv om det fortsatt er knyttet en høy grad av usikkerhet rundt fremtidsutsiktene for flere av teknologiselskapene på Oslo børs, så representerer flere av dem gode investeringsmuligheter – gitt at man eksponerer seg mot selskaper som er posisjonert på riktig side av historien, sier analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets til Finansavisen.

Han trekker frem Otello og Nordic Semiconductor som to eksempler.

– Førstnevnte er uten tvil posisjonert på den riktige siden av historien når det kommer til trendene med den økende andelen av dagen konsumenter globalt bruker på å konsumere media via smarttelefon, både gjennom Bemobi, som er mobile games, og AdColony, som er mobile advertising, sier Wang Bjørnsen.

Corona

Han mener dette er en trend som synes å akselerere som et resultat av corona-pandemien og som gjør selskapene enda mer spennende på mellomlang sikt, selv om utsiktene for de neste kvartalene er usikre. Analytikeren tror fallet i Otello-kursen virker å være preget av lite likviditet i aksjen heller enn endring i fundamentals.

Når det kommer til Nordic Semiconductor, så er visibiliteten også relativt lav for andre halvår på grunn av corona-pandemien, men også her mener analytikeren at faktaene peker i riktig retning og indikerer at selskapet er posisjonert på riktig side av historien.