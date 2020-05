DNB Markets anbefaler kjøp – i morgen kommer tallene

Aker BP legger frem sin kvartalsrapport onsdag morgen.

I tirsdagen rapport fra DNB Markets kan vi lese at meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 200 kroner.

Hva skjer med utbyttet?

Analytikerne minner om at selskapet allerede har annonsert produksjonstall og realiserte priser for kvartalet og venter derfor at interessen i første rekke vil være rettet mot hva selskapet sier om et foreslått utbytte.

DNB Markets tror også at aksjekursen vil kunne få støtte av oljeprisutviklingen det siste halve døgnet når Oslo Børs åpner tirsdag.

Mandag sluttet aksjen på 164,95 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 159 milliarder kroner

Hittil i år har aksjen falt 41,5 prosent.