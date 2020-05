Rally etter tirsdagens tall – analytikere tror festen fortsetter

Tirsdag morgen presenterte Bakkafrost sine kvartalstall.

I en oppdatering fra SpareBank 1 Markets skriver analytikerne Thomas Myrholt og Christopher Robin Vinter at Bakkafrost leverte et «soft» første kvartal med 248 millioner danske kroner i operasjonell EBIT, 15 prosent under forventningene til SpareBank 1 Markets og 24 prosent under konsensus.

De to analytikerne er godt fornøyd med at selskapet leverer sterke tall i den viktigste regionen, som er Færøyene, og tror derfor ikke at markedet vil straffe aksjen for hardt.

Markant kursoppgang

Det har de rett i. Tirsdag ved lunsjtider omsettes aksjen for 519,50 kroner, opp 4,3 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 30,7 milliarder kroner.

SpareBank 1 Markets gir Bakkafrost en kjøpsanbefaling og opererer med et kursmål på 570 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige nesten ti prosent fra dagens nivå.

Hittil i år har aksjen falt 20,1 prosent på Oslo Børs.

Stormfullt kvartal

Ifølge kvartalsrapporten sørget en unormal stormfull januar, samt en kraftig storm i slutten av februar, for et tap på rundt 1,2 millioner fisk. I tillegg har coronautbruddet forstyrret laksemarkedet.

Bakkafrosts slaktet i første kvartal 17.935 tonn fisk, hvorav 10.667 tonn ble slaktet på Færøyene og 7.268 tonn i Skottland.