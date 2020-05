Frykter videre kursfall i Norwegian

Geir Linløkken, teknisk aksjeanalytiker i Investtech, advarer mot ekstremt høy risiko i Norwegian.

«Norwegian Air Shuttle har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Det er nå ingen ny støtte i kursdiagrammet og en enda sterkere falltakt enn tidligere indikeres», skriver Linløkken i en oppdatering med overskriften «Ekstremt høy risiko».

Negativt momentum

Han minner om at styrkeindeksen RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene og at aksjen har et sterkt negativt momentum. Dessuten er volumbalansen i aksjen svak.

Ifølge Linløkken er aksjen negativ på alle sentrale tekniske indikatorer og et videre kursfall indikeres. Hans klare anbefaling er å selge aksjer på dagens nivå

Investtechs algoritmer har gitt aksjen en teknisk score på -91, på en skala fra -100 til +100.

Sjokkpris

Finansavisen kan fortelle om sjokkpris i Norwegian-emisjonen: Kursen blir trolig under 1 krone.

Tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 5,21 kroner, ned 2,0 prosent.