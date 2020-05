DNB Markets spår dobling i B2Holding

Resultatsesongen er i full gang på Oslo Børs, og morgendagen blir en av de travlere med over 20 selskaper i ilden.

Blant disse er B2Holding og Nel, som begge er gjenstand for en oppdatering fra DNB Markets i dagens aksjerapport fra meglerhuset.

«Felles for disse to er at vi venter at kursutviklingen fremover, i likhet med for andre selskaper, vil bli basert på forventninger et stykke frem i tid. De fleste investorene ser nå ut til å ha avskrevet 2020 og har isteden rettet blikket mot selskapenes muligheter fra og med 2021», går det frem av rapporten.

Har viruseffektene akselerert?

B2Holding oppdaterte markedet om første kvartal tidlig i april, og ifølge DNB-analytikerne vil interessen likevel også kunne rette seg mot hva ledelsen kan si om utviklingen så langt i andre kvartal.

«Det vil blant annet være av interesse i hvilken grad viruseffektene de siste månedene har akselerert eller justert den annonserte strategien om i større grad å dreie virksomheten inn mot innkreving på vegne av tredjeparter samt takten i arbeidet med å fokusere på færre geografiske markeder fremover», skriver DNB Markets.

Vil kikke på Nels ordrebok

Når det gjelder Nel, vil meglerhusets oppmerksomhet være rettet mot potensiell fremdrift i samtalene med Nikola vedrørende konkretisering av en allerede meldt avtale og mot ekspansjonsplanene ved anlegget på Herøya.

«Videre vil vi blant annet kikke på ordreboken ved utgangen av kvartalet, eventuell konkretisering av utsiktene for andre halvår og mulig videre utvikling knyttet til rammeavtalene med henholdsvis Hydrospider og Lhyfe», heter det videre i rapporten.

Øyner dobling og 60 prosent nedside

I B2Holding har DNB Markets en kjøpsanbefaling med kursmål ni kroner.

Aksjen faller 0,8 prosent til 3,92 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag, og meglerhuset ser dermed en oppside på 130 prosent fra dagens nivåer.

I Nel har DNB-analytikerne derimot en salgsanbefaling med kursmål fem kroner. Aksjen stiger 0,1 prosent til 12,46 kroner så langt i dag, og estimert nedside er dermed nesten 60 prosent.