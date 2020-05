Kepler Cheuvreux nedgraderer Golden Ocean-aksjen fra kjøp til hold. Kursmålet senkes også fra 91 til 35 kroner, ifølge TDN Direkt.

Aksjen handles til 32,12 kroner onsdag ettermiddag.

Kepler Cheuvreux tror det er for tidlig å være optimistiske for tørrlastaksjer nå. Det skyldes lave spotrater, fallene flåteutnyttelse, trussel for ny smittebølge, samt langsiktige bekymringer for etterpørselen av kull, ifølge TDN Direkt.