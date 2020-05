Onsdag kom tallene – nå anbefaler meglerhuset kjøp

Tallknuserne i SEB oppgraderer Schibsted fra hold til kjøp og jekker ifølge TDN Direkt opp kursmålet fra 227 til 250 kroner.

Analytikerne mener det er positivt at kostnader og investeringer blir justert i en fart de ikke har sett før.

Attraktiv verdsettelse

«Kombinasjonen av et marginmål for Finn og detaljert transparens på nøkkeleiendeler reduserer risikoen og bedrer visibiliteten etter vårt syn. Viktigst er det at verdsettelsen har blitt attraktiv», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

SEB minner om at aksjen handles under syv ganger EV/Ebitda på 2021-estimater.

Taper penger

Onsdag presenterte Schibsted sine kvartalstall. I første kvartal 2020 fikk selskapet et negativt resultat før skatt på 231 millioner kroner mot et overskudd på 514 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet omsatte i perioden for 4,82 milliarder kroner, mot 4,58 milliarder kroner i første kvartal 2019.

Onsdag la aksjen på seg 2,6 prosent før den sluttet på 217 kroner. Det gir Schibsted en markedsverdi på 22,7 milliarder kroner.

Schibsted (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 4.818 4.576 EBITDA 700 856 Resultat før skatt -231 514 Resultat etter skatt -385 320