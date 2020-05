Analytiker: Rart ikke aksjen går mer

Torsdag morgen la Otello frem sine kvartalstall, noe som bidrar til å sende aksjen opp 1,8 prosent til 14,15 kroner.

– Rart ikke aksjen går mer spør du meg, da AdColony med 12 prosent vekst fortsatt er priset negativt i aksjen, sier analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets til Finansavisen.

Vekst

Otello hadde driftsinntekter på 55,7 millioner dollar i første kvartal 2020, 4,2 millioner dollar mer enn i første kvartal i fjor. Resultat etter skatt var 8,4 millioner dollar, sammenlignet med et underskudd på 9,8 millioner dollar i fjor.

Christoffer Wang Bjørnsen er godt fornøyd med at både Otellos AdColony og Bemobi leverte over forventningene. Førstnevnte leverte 12 prosent vekst år over år, på tross av corona-motvind i mars. De første to månedene før corona-utbruddet gjorde seg gjeldende var veksten på 20 prosent, ifølge analytikeren.

– Ingen tvil om at denne delen nå er friskmeldt. Samtidig vokste Bemobi organisk 16 prosent år over år, mot en guidet vekst på 10 prosent, sier Wang Bjørnsen.

Mer synlige verdier

– Vil du gjøre noe med kursmålet etter dagens kvartalspresentasjon?

– Av compliance-hensyn kan jeg ikke kommentere dette, men jeg vil bli overrasket om ikke flere analytikere får øynene opp for hvilke verdier som er i ferd meg å krystallisere seg i Otello’s datterselskaper etter dagens rapport, avslutter Wang Bjørnsen.

For noen dager siden omtalte DNB Markets aksjen som en mangedoblingskandidat.