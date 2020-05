Investtech stokker om - anbefaler ti aksjer

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det fem nye aksjer i porteføljen, som dermed består av fem svenske, to norske, tre danske og ingen finske aksjer.

Ukens norske bidrag er Biotec Pharmacon og SoftOx Solutions, på henholdsvis 5. og 7. plass på listen.

Ifølge Investtech har Biotec Pharmacon brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. SoftOx Solutions skal ha brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn.

Camurus (Sverige) Genmab (Danmark) ChemoMetec (Danmark) ExpreS2ion Biotech Holding (Sverige) Biotec Pharmacon (Norge) Sinch (Sverige) SoftOx Solutions (Norge) Stillfront Group (Sverige) Evolution Gaming Group (Sverige) Coloplast B (Danmark)

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.