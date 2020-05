ABG Sundal Collier, Carnegie og Danske Bank om DNO

ABG Sundal Collier oppgraderer DNO til kjøp fra hold, mens Carnegie og Danske Bank Markets opprettholder sine anbefalinger på henholdsvis salg og kjøp etter selskapets kvartalsrapport torsdag, skriver TDN Direkt.

ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet på DNO til 6 fra 3 kroner.

Meglerhuset skriver ifølge nyhetsbyrået at selskapets likviditet har vært hovedbekymringen deres, noe som har gjort at de har hatt en forsiktig tilnærming til aksjen, til tross for det som har sett ut som en attraktiv verdsettelse.

Nå som likviditetssituasjonen ser ut til å være løst, selv uten betalinger fra Kurdistan, oppgraderer meglerhuset aksjen.

Carnegie opprettholder ifølge TDN Direkt sin salgsanbefaling og kursmålet på 3,5 kroner etter DNOs førstekvartalsrapport.

Analytikerne trekker frem at kvartalstallene kom nært deres estimater.

Hovedgrunnen til meglerhusets negative holdning til aksjen er problemene i Kurdistan, som ble bekreftet i DNOs presentasjonsmateriale.

Danske Bank nedjusterer kursmålet på DNO til 8,6 kroner fra 16,4 kroner.