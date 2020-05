Her er Sisseners favorittaksjer

De globale aksjemarkedene løftet seg markant gjennom april. Jan Petter Sisseners Canopus steg 3,58 prosent i måneden, går det frem av den ferske rapporten.

Avtagende vekst av nye smittede, og forventninger om gradvis gjenåpning av nedstengte økonomier, både i Europa og Nord-Amerika har vært positivt for aksjemarkedet, fremhever Sissener.

I tillegg peker han på at størrelse, bredde og fart på stimulanser, både pengepolitiske og finanspolitiske har bidratt til å stimulere risikosentimentet.

Positive bidrag

Fondets beste bidragsyter til avkastning i april var Storebrand som steg 23,11 prosent. Storebrand sendte ut resultatvarsel før annonsering av første kvartalstall, og leverte derfor som ventet på resultater, men overrasket positivt med bedre soliditetsgrad enn ventet.

Veksten i forvaltningskapital var også sterk gjennom kvartalet. Retailselskapet Europris steg 30,43 i april på knallsterke resultater for første kvartal, til tross for Covid-19.

Sterk omsetningsvekst i første kvartal har fortsatt inn i april, og Sissener mener Europris er et selskap med en forretningsmodell som er motstandsdyktig mot Covid-19.

Nordic Semiconductor steg 30,79 prosent i måneden. Selskapet slo salgsforventninger for første kvartal, og er i tillegg et av få selskaper som guider for andre kvartal, som også positivt overrasket mot estimatene.

Svake bidrag

Det franske oljeselskapet Total ble en negativ bidragsyter til avkastningen i april med en nedgang i aksjekursen på 7,18 prosent, ifølge rapporten.

I tillegg bidro shortposisjonen i Walt Disney negativt med en aksjekursoppgang på 11,96 prosent.

Sisseners største aksjeposter (long):

Storebrand: 9,6 prosent av porteføljen

Yara International: 7,7 prosent av porteføljen

Prudential: 6,8 prosent av porteføljen

Europris: 4,9 prosent av porteføljen

RW AG: 4,8 prosent av porteføljen