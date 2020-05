Karl Oscar Strøm i Pareto Securities er forbauset over optimismen i aksjemarkedet og tror vi kan stå overfor en ny nedtur.

- Andre kvartal kommer til å bli mye dårligere, men det er nok mange som sikkert ser lys i tunellen og ser forbi dette. Men det mest troverdige er at det vil komme en ny nedtur på børsen, sier Strøm til TDN Direkt.

Tror historien gjentar seg

Han understreker at det nesten alltid pleier å være en «dobbel dip» når det er et såkalt bear-market. Ifølge Strøm er det en stor sannsynlighet for at det samme vil skje denne gangen, og han viser til at dette har vært tilfellet 9 av 10 ganger de siste 15-20 årene.

- Samtidig ser vi i det tekniske bildet at oppgangen har vært på lavt og fallende volum, mens nedgangen var på stort volum. Dette er også noe å merke seg, sier Strøm til TDN Direkt.

Han er heller ikke videre begeistret for den fundamentale utviklingen, og stiller spørsmål ved hvor raskt selskapene vil hente seg inn igjen.

Fredag ettermiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 767,40 poeng, opp 1,43 prosent.