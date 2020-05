Aksjemegler i DNB anbefaler tre svenske aksjer

Han jobber ved Stockholm-kontoret til DNB. Overfor Dagens Industri har han i helgen røpet noen favorittaksjer.

I-Tech, som er notert på Nasdaq Firsth North i Stockholm, er en aksje Thelander liker. Det er et biotekselskap. Det har utviklet et stoff som kan tilsettes i maling til båter for å holde på fargen. Ifølge DI har flere store fargeselskaper begynt å samarbeide med I-Tech.

– Omsetningen deres stiger 120 prosent. Det er fantastisummer, sier Thelander til avisen.

Tross at aksjen har steget kraftig, tror ikke aksjemegleren festen er over.

Thelander trekker også frem kjøkken- og vaskeri-produsent Electrolux Professional og legemiddelselskapet Sobi.