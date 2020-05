Danske Bank Markets oppgraderer anbefalingen på Golden Ocean

Danske Bank Markets oppgraderer ifølge en oppdatering anbefalingen på Golden Ocean til kjøp fra hold, skriver TDN Direkt.

Kursmålet nedjusteres til 42 kroner pr. aksje fra tidligere 46 kroner.

Meglerhuset venter at hele året vil bli tøft for tørrlastmarkedet, men at segmentet kan være en av de første som drar nytte av en gradvis normalisering.

«Men dette vil ta tid. Med dette, og bevegelsene i aksjekursen, oppgraderer vi til kjøp fra hold til tross for at vi kutter estimatene», skriver analytikerne i Danske Bank Markets.