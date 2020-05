Arctic Securities hever kursmålet på BerGenBio: En viktig trigger

Arctic Securities oppjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på BerGenBio til 86 kroner pr. aksje fra tidligere 65 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset oppjusterer ifølge nyhetsbyrået kursmålet på bakgrunn av at selskapet er utvalgt til å være med i en nasjonal klinisk myndighetsundersøkelse i Storbritannia for å bli testet som mulig behandlingskandidat for Covid-19.

«En viktig trigger er avlesningen av fase 2-studien om rundt seks uker. Hvis studien mislykkes vil Covid-19-indikasjonen fjernes, og hvis studien lykkes, vil kursmålet øke betydelig», heter det.