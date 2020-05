Credit Suisse tar opp dekning på Aker BP og Lundin

Credit Suisse tar ifølge en oppdatering opp dekning på Aker BP med en nøytral-anbefaling og et kursmål på 165 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset tar videre opp dekning på Lundin Petroleum, med anbefalingen underperform.

Credit Suisse mener ifølge nyhetsbyrået Aker BP har bedre likviditet og utbytteyield enn Lundin. Analytikerne estimerer at Aker BP har en break even etter utbytte i estimatene for 2020 til 2026 på 30 dollar pr. fat.