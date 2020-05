– Flere hundre milliarder dollar ble borte på et blunk

For ti år siden opplevde Wall Street det største og raskeste fallet i traderhistorien.

Nesten én billion – tusen milliarder – dollar ble borte på få minutter.

– Det var som om noen dro ut proppen i bunnen av markedet, sier Liam Vaughan, forfatter av boken Flash Crash og journalist i Bloomberg.

Mirakuløs innhenting

I løpet av kort tid falt Dow Jones nærmere 9 prosent, ned 998,5 poeng, og nesten en billion dollar i verdier forsvant.

Markedet hentet seg imidlertid mirakuløst opp igjen, og hadde hentet inn hele fallet i løpet av bare 36 minutter. Dow Jones endte dagen ned 3 prosent.

Men hva hadde skjedd? Det verserte mange teorier: Var det en svikt i markedet? «Fat fingers»? Markedsmanipulasjon? Flere år senere skulle man få svaret.

Den skyldige funnet

I 2015, fem år etter markedet krasjet, ble Navinder Sarao arrestert og siktet for markedsmanipulasjon.

Sarao handlet aksjer fra et rom i foreldrenes kjeller. Men han var ingen liten trader.

Det viser seg at han tradet mer enn Goldman Sachs og flere av de største hedgefondene i en årrekke før han ble tatt.

Sarao ble ikke satt i fengsel for hendelsen til tross for at han var skyldig, fordi han hjalp amerikansk etterretning med å finne flere dusin andre tradere som gjorde det samme som ham.

SKYLDIG: Navinder Sarao ble arrestert flere år etter hendelsen, men det er fremdeles ikke sikkert om han alene er skyld i markedskrasjet. Foto: NTB Scanpix

Fri, men blakk

I dag er Sarao en fri mann, men etter å ha blitt lurt av menneskene som skulle ta vare på pengene hans mens han var under etterforskning, har han nå ingen av pengene han hadde tjent på handlene sine igjen.

Han får imidlertid fremdeles lov til handle aksjer selv om han er husarrest.

– De store hedgefondene sier de vil ansette Sarao på et blunk, så han har nok en fremtid der, sier Vaughan.