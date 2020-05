Pareto kutter kursmålet på Myrseth-favoritt

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Bonheur-aksjen fra 270 til 255 kroner. Ifølge TDN Direkt velger analytikeren å gjenta sin kjøpsanbefaling.

Om man ser bort fra midlertidig redusert elektrisitetsetterspørsel, tror meglerhuset at resten av Bonheurs portefølje vil være motstandsdyktig mot covid-19.

«Selskapet har også balansen til å dra fordeler av uroen», skriver Pareto, ifølge TDN Direkt.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 191,20 kroner, ned 1,7 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 8,1 milliarder kroner.

Presenterte sine kvartalstall onsdag

Onsdag la Bonheur frem sine kvartalstall. I første kvartal 2020 fikk selskapet et resultat før skatt på 127,6 millioner kroner, mot et tap på 196,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Bonheur omsatte i perioden for 1,97 milliarder kroner, mot 1,69 milliarder kroner for et år siden.

Bonheur er en av aksjene Dovre-forvalter Stig Myrseth har i sin anbefalte portefølje. Aksjen ble tatt inn i porteføljen 8. april 2020. I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 21,8 prosent mens den er ned 3,9 prosent hittil i år.