Sparebank 1 Markets, Nordea Markets og SEB Equities om Mowi

Sparebank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Mowi til 205 kroner pr. aksje, fra 210 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Samtidig hever Nordea Markets på sin side sitt kursmål til 150 kroner pr. aksje, fra tidligere 140 kroner, og gjentar en salgsanbefaling.

For mye optimisme

Sparebank 1 Markets peker på generell basis ifølge nyhetsbyrået på at sjømatsektoren har falt på linje med Oslo Børs siden virusutbruddet, som virker å være overdrevet, men analytikerne sier de har vært for optimistiske i kostnadsanslagene for Mowi.

«Derfor reduserer vi estimater for ebit i perioden 2020-2022 med rundt fem-til prosent. Mowi har problemer med høyere kostnader på nåværende generasjon og vi forventer en bedring fra andre halvår 2020», heter det fra analytiker Thomas Myrholt.

Betydelig lavere ebit

Nordea Markets mener ifølge TDN Direkt de biologiske problemene og høyere kostnader ga en lavere ebit pr. kilo i første kvartal sammenlignet med fjoråret, på tross av at referanseprisen var høyere i perioden.

– Ser vi inn i andre kvartal 2020, har referanseprisen falt 30 prosent fra første kvartal. Vi forventer betydelig lavere ebit, på tross av at en kontraktsandel på 40 prosent i Norge og Storbritannia utligner effektene noe, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård.

Analytikeren forventer at Mowi vil levere en ebit i 2020 på 341 millioner euro, mot Infront konsensus på 495 millioner euro.

Gjentar kjøpsanbefaling

SEB Equities gjentar ifølge nyhetsbyrået sin kjøpsanbefaling med kursmål 210 kroner pr. aksje.

Mowi faller 4,3 prosent til 175,50 kroner torsdag.