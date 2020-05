DNB Markets nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Ultimovacs til 60 kroner fra tidligere 66 kroner, skriver TDN Direkt.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Meglerhuset tror pasientrekrutteringen til Ultimovacs' sine to fase 2-studier (INITIUM og NUPI) kan bli forsinket grunnet covid-19. Analytikerne tror videre ifølge nyhetsbyrået at dataavlesing i fase 1-melanoma-studien i USA trolig vil skje sent i 2020.

Driftskostnadene opp

DNB Markets peker på at driftskostnadene fremover forventes å øke, og henviser til at selskapet selv under kvartalspresentasjonen torsdag guidet om økte driftskostnader; om lag 155 millioner for 2020.

Bakgrunnen for reduksjonen i kursmålet er økte estimater for driftskostnader i 2020-2022.

Fornøyd med fremgangen

ABG Sundal Collier mener på sin side det er for tidlig å medregne utsettelser av kliniske studier og økte kostnader.

«Vi er fornøyde med fremgangen i de kliniske studiene, til tross for at det er utfordrende tider knyttet til pasientrekruttering med økt risiko for utsettelser og økte kostnader», skriver meglerhuset i en oppdatering, der de opprettholder kursmålet på 60 kroner med kjøpsanbefaling.

Analytikerne vil overvåke progresjonen i de kliniske studiene i andre kvartal 2020 nøye, og vurderer at det er for tidlig å endre forventning om avlesing av data sent i 2022.