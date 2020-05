Paul Harpers aksjetips: Dette må du se etter nå

I DNBs podkast «Utbytte», spilt inn fredag, kommer aksjestrateg Paul Harper med flere råd til aksjekjøpere.

Blant annet sier han at noe av det viktigste er å finne selskap med solid balanse i disse krisetidene.

– Generelt er det viktig å se etter selskap med solid balanse. Har man ikke det, er det alltid en risiko for at selskapet ikke klarer seg om man kommer i en vanskeligere situasjon når det kommer til utviklingen i økonomien, sier Harper.

Han anbefaler å finne noen selskap som har historie på over 20 år, og som betaler jevnlig utbytte, ikke bare i gode tider.

– Ser man på Oslo Børs nå og hva som var notert for 20 år siden, er det stor utvikling. Det skyldes at noen selskap blir kjøpt opp, men også at en del rett og slet ikke klarer seg når markedet ikke er balanse. Solid balanse er viktig. Jeg liker også å se at selskapet har en lang historikk, så de har klart seg når det har vært dårligere tider, sier Harper.

Harper kommer også med råd også om å kjøpe noen aksjer utenfor Norge for å få bredere diversifiering.

Han sier videre blant annet at han er usikker med tanke på bulk- og tanksektoren.