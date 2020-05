Analytiker skamroser selskap: – De er best i klassen

Tirsdag ettermiddag omsettes Salmar-aksjen for 445,30 kroner, opp 8,7 prosent. Det skjer etter at selskapet leverte bedre enn ventet tall for første kvartal 2020.

Best i klassen

– Dette kvartalet viser hvorfor Salmar er best i klassen, hvor de beviser at de har veldig god kontroll på driften. Salmar er en aksje man skal eie, sier sjømatanalytiker Thomas Myrholt i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt.

Analytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie er godt fornøyd med at Salmar leverer gode tall i et kvartal hvor mange av konkurrentene har skuffet.

– Det viser bare hvilken sterk operasjonell organisasjon Salmar har bygget opp over tid og hvorfor selskapet fortjener å handles til en premie. Dog skal det nok sies at det er her lista ligger rundt hvilke resultater man i utgangspunktet burde levert for kvartalet, ettersom jeg ikke synes det er noe ekstraordinært sterkt fra Salmar, sier Johnsen til TDN Direkt tirsdag.

Dagens tall

I første kvartal 2020 fikk Salmar et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, opp fra 0,8 milliarder kroner i samme periode året før.

Inntektene endte på 3,6 milliarder kroner, opp 22 prosent sammenlignet med første kvartal 2019.