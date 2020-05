DNB Markets: Blant aksjene som fikk hard medfart med coronautbruddet

Aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap var blant de som fikk hard medfart i forbindelse med coronautbruddet.

Fra en topp i slutten av februar bunnet kursen i midten av mars ut etter et kursfall på nesten 55 prosent. Siden den gang har verdsettelsen hentet seg noe opp igjen og kursen lå ved stengetid i går på 129,50 kroner.

Det er fortsatt ned rundt 31 prosent fra toppen i februar.

«Selskapets Q1-rapport forrige uke viste en topplinje for kvartalet på linje med våre forventninger, men avsetninger for tapte leieinntekter på 65 millioner kroner gjorde samtidig også at det ble en lavere inntjening enn estimert», heter det i en oppdatering fra DNB Markets tirsdag.

Analytikerne i meglerhuset har etter rapporten nedjustert estimatene basert på høyere forventet ledighet og lavere forventninger til utbyttet.

Basert på et kursnivå som på DNB Markets' estimater fortsatt ligger under 0,5x av netto underliggende verdi pr. aksje, har analytikerne imidlertid opprettholdt en kjøpsanbefaling på Olav Thon, med et kursmål på 220 kroner.

Aksjen stiger 8,9 prosent på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, til 141 kroner.