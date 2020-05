Kepler Cheuvreux-analytiker: – Aksjen har vært veldig sterk de siste ukene

BW Offshore presenterte en ebitda og omsetning over konsensus tirsdag morgen, da selskapet la frem tall for første kvartal. Utbytte er besluttet til 0,034 dollar pr. aksje for andre kvartal 2020.

Selve rapporten og tallene var ganske nøytrale, men støttende for investeringscaset, mener analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux ifølge TDN Direkt.

– De bekrefter utbyttet de annonserte i februar, noe det er verdt å få med seg. Ingen store overraskelser hverken den ene eller den andre veien, sier han.

BW Offshore stiger i skrivende stund 0,9 prosent til 36,98 kroner.

– Aksjen har vært veldig sterk de siste ukene. Det er naturlig at den faller litt etter det. Hadde man bare sett på rapporten og ikke utviklingen den siste uken, ville jeg nok tro den skulle gå litt mer enn markedet i dag, sier Olsvik til nyhetsbyrået.

Opprettholder estimater

ABG Sundal Collier trekker på sin side frem selskapets utnyttelse på 97 prosent som robust, tatt i betraktning markedsforholdene siden midten av mars. De mener ifølge TDN Direkt videre at utbyttet på 0,034 dollar pr. aksje for andre kvartal var som ventet.

Meglerhuset opprettholder stort sett sine estimater på BW Offshore og kjøpsanbefalingen på selskapet etter rapporten.