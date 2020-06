Nordea Markets forteller om sine favorittaksjer

Nordea Markets venter en bølge med restruktureringer i riggsektoren de kommende månedene. Ifølge TDN Direkt skriver meglerhuset i en sektoroppdatering at det kan by på interessante investeringsmuligheter etter at restruktureringene er gjennomført.

Favorittene

Analytikerne trekker frem Odfjell Drilling og Maersk Drilling som toppvalgene i sektoren og mener begge selskapene har den riktige flåten og balansen til å stå imot de utfordrende markedsforholdene.

Kursmålet på Odfjell Drilling kuttes fra 50 til 16 kroner mens kursmålet på Maersk Drilling kuttes fra 645 til 210 danske kroner.

Flere aksjer nedgraderes

Analytikerne har startet dekning på Northern Ocean-aksjen med en hold-anbefaling. Samtidig velger de å nedgradere Northern Drilling og Shelf Drilling fra kjøp til hold mens Seadrill nedgraderes fra kjøp til salg med kursmål 0,1 kroner.

Ifølge TDN Direkt gjentar Nordea Markets sin hold-anbefaling på både Awilco Drilling og Borr Drilling. Transocean, Diamond Offshore Drilling, Noble Corporation, Valaris og Pacific Drilling nedgraderes til salg.