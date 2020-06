DNB Markets og ABG Sundal Collier tar grep i Fredriksens Golden Ocean

DNB Markets nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Golden Ocean til 34 kroner fra tidligere 38 kroner.

Analytikerne gjentar en hold-anbefaling.

«Etter gårsdagens rapport fra Golden Ocean har vi oppdatert estimatene ved å ta inn de annonserte T/C-avtalene, legge inn den siste utviklingen i rater og bunkerspriser, samt justere for guidet offhire», heter det.

Disse endringene tar ifølge analytikerne ned estimert EBITDA for 2020, men gir samtidig en mindre økning på tilsvarende estimater for 2021-2022.

ABG nedjusterer

ABG Sundal Collier nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på rederiet til 35 kroner, fra tidligere 50 kroner, og gjentar en hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset skriver at de ikke venter rederiet vil utbetale utbytte over de neste par kvartalene, og at investorfokuset vil skiftes til likviditet.

«Gjelden som forfaller i første kvartal 2021 er håndterbar etter vårt syn, men selskapet vil være nødt til å se etter andre likviditetskilder hvis cash-burn vedvarer», heter det.