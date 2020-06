Her er Peter Hermanruds favorittaksjer for juni

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets har nå sendt ut en oversikt over sine favorittaksjer for juni. Denne måneden anbefaler han ni aksjer, mot åtte aksjer i mai, en måned han beskrev som litt defensiv.

Hermanruds kjøpsanbefalinger for juni:

SpareBank 1 Østlandet

Kid

Kitron

Salmar

Norske Skog

Yara

Nel

Africa Oil

Subsea 7

Hermanrud hadde en ok avkastning i mai, hvor Crayon gjorde det best med en oppgang på 17,1 prosent. To andre anbefalinger som gjorde det bra var Subsea 7 og Europris som begge klatret 12,4 prosent.

Ingen av aksjene i porteføljen leverte en negativ avkastning i forrige måned. Verst gikk det med Telenor og Yara som la på seg henholdsvis 2,4 prosent og 2,5 prosent.

I løpet av mai fikk «long-porteføljen» en avkastning på 8,6 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 7,6 prosent.

Samtidig er det verdt å merke seg at Hermanruds short-anbefalinger økte med 10,4 prosent. Den eneste aksjen i denne porteføljen som falt var REC, med en nedgang på 5,8 prosent. Atea hadde den største kursoppgangen, med 18,2 prosent.

Hittil i år har Peter Hermanruds kjøpsanbefalinger null i avkastning mens hovedindeksen på Oslo Børs har falt rundt 12 prosent.