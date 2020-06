SEB nedjusterer kursmålet på Yara

SEB nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Yara til 430 kroner, fra tidligere 450 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset viser ifølge nyhetsbyrået til at CRU har nedjustert prognosen for urea-etterspørsel i 2020 på grunn av covid-19, og at de estimerer gjødselmarkedet vil fortsette å være tregt over sommeren.

«Vi kutter 2020-estimatene på Yara med 5-10 prosent på bakgrunn av lavere prisantagelser og valuta», skriver SEB.