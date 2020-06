Nordea venter kursoppgang – hever kursmålet på Europris

NORDEA HEVER KURSMÅLET: Meglerhuset venter kursoppgang for Europris og adm. direktør Espen Eldal.

NORDEA HEVER KURSMÅLET: Meglerhuset venter kursoppgang for Europris og adm. direktør Espen Eldal. Foto: Eivind Yggeseth

Nordea Markets hever kursmålet på Europris fra 42 til 47 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 42,34 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over syv milliarder kroner.

«Flere ledende indikatorer som konkurrenters salg, detaljhandelsdata og trafikkdata indikerer god etterspørsel i andre kvartal. (..) Vi er 19 prosent over konsensus for resultat pr. aksje i 2020 og mener Europris kan overraske med et høyere utbytte», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 11 prosent.

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 12,3 prosent mens den er opp 29,3 prosent hittil i år.

I slutten av april ble Espen Eldal utnevnt som adm. direktør i Europris. Han har i flere år vært ansatt som finansdirektør i selskapet, og vært konstituert Europris-sjef siden 1. april.