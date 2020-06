ABG Sundal Collier: Subsea 7 er en av de beste offshore-aksjene

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Subsea 7s fornybargren Seaway 7 har landet en stor kontrakt med SSE Renewables for et vindprosjekt 27 kilometer utenfor Skottland. Subsea 7 betegner kontrakter verdt over 750 millioner dollar som «store».

Torsdag ved lunsjtider omsettes aksjen for 65,74 kroner, opp 1,2 prosent.

ABG Sundal Collier tror ifølge TDN Direkt at kontrakten kan være på 1,3 milliarder dollar.

Overgår forventningene

Med denne tildelingen har Subsea 7 allerede overgått meglerhusets forventning om et ordreinntak på 2,4 milliarder dollar for hele 2020. Samtidig minner analytikerne om at en betydelig andel av ordreinngangen i første kvartal på 1,5 milliarder dollar står i fare for å bli utsatt.

«Forholdene er veldig vanskelig for Subsea 7 og vi forventer et svært svakt andre kvartal for hele industrien. Allikevel, med betydelige kostnadskutt og høyere enn ventet ordreinngang opprettholder vi vår kjøpsanbefaling på Subsea 7 som en av de beste offshore-aksjene under vår dekning», skriver ABG Sundal Collier.

Kepler Cheuvreux tror på sin side at kontrakten er på minst én milliard dollar.

Subsea 7 (Mill. dollar) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 751 859 Driftsresultat -49 -10 Resultat før skatt -33 -29 Resultat etter skatt -38 -19