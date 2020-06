Nå anbefaler analytikerne i ABG Sundal Collier salg av Fredriksens Seadrill

ABG Sundal Collier nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Seadrill til selg fra tidligere hold, skriver TDN Direkt.

Analytikerne nedjusterer samtidig kursmålet til én krone, fra tidligere 5 kroner.

Meglerhuset peker ifølge nyhetbyrået på to fundamentale utfordringer sektoren står overfor, som er for mange rigger, og for mye gjeld knyttet til riggene. Sistnevnte vil ifølge meglerhuset kreve støtte fra andre interessentgrupper og vil både være tidskrevende og negativt for nåværende aksjonærer.

Seadrill stiger 34,2 prosent på Oslo Børs mandag formiddag, og noteres til 4,44 kroner.