Strøm: En slik spekulasjon i aksjemarkedet er et dårlig veddemål

Onsdag ettermiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 839,47 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag.

Partner Karl Oscar Strøm i Pareto Securities sier til TDN Direkt at 850-nivået på Oslo Børs representerer kraftig teknisk motstand.

– 850 poeng er undersiden av nivåene det ble omsatt mye aksjer året før og vi har gått fra å være kraftig teknisk oversolgt, til å være overkjøpt. Når vi er overkjøpt rett under kraftig teknisk motstand, etter en kraftig oppgang på kort tid, er det vanskelig å argumentere for at det er et godt tidspunkt å gå tungt inn long i markedet, sier han til TDN Direkt.

Forventer sidelengs utvikling

Strøm tror det må en uventet trigger til for at det blir en ny nedgang i aksjemarkedet. Han mener det er mest sannsynlig er at vi går inn i en periode med et sidelengs utvikling.

Han minner også om at sommeren vanligvis er en periode med lavere likviditet i markedet. Med en hovedindeks like under 850 poeng ser det ikke like attraktivt ut på kort sikt.

– Å spekulere i kortsiktig oppside nå virker som et dårlig veddemål, avslutter Strøm.